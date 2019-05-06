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Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию

"Укртранснафта" подтвердила готовность возобновить транзит нефти по "Дружбе"

Сообщается, что с линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" начала поступать нефть с "качественными показателями"

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" подтвердила готовность возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба" по ветке Мозырь - Броды. Об этом сказано в сообщении компании.

"Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в понедельник в 14:17 с линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" начала поступать нефть с "качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС".

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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