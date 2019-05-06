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"Нафтогаз" подал жалобу в Европейскую комиссию на "антиконкурентные" действия "Газпрома"

По мнению коммерческого директора компании Юрия Витренко, удовлетворение жалобы позволит "сохранить для Украины доходы от транзита газа", а также снизить стоимость его импорта
Описание
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы антиконкурентные действия "Газпрома" на рынке газа. Об этом в понедельник сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

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"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря "Северному потоку - 2", блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он в Facebook.

По мнению Витренко, удовлетворение данной жалобы позволит "сохранить для Украины доходы от транзита газа", а также снизить стоимость его импорта.

"Это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у "Газпрома", которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от "Газпрома" компании, добывающие газ в РФ или покупающие его в Средней Азии", - уточнил Витренко.

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