"АвтоВАЗ" запатентовал концепт нового внедорожника Lada

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" запатентовал концепт новой модели Lada сегмента SUV. Документ опубликован в базе Федерального института промышленной собственности.

"Речь идет только о концепте будущего внедорожника, не о преемнике Lada 4х4 [Lada 44 Vision], который был показан в августе 2018 года на Московском автосалоне", - пояснили ТАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.