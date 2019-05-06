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"АвтоВАЗ" запатентовал концепт нового внедорожника Lada

В пресс-службе компании уточнили, что речь идет только о концепте будущего внедорожника, а не о преемнике Lada 4х4, который был показан на Московском автосалоне в 2018 году

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" запатентовал концепт новой модели Lada сегмента SUV. Документ опубликован в базе Федерального института промышленной собственности.

"Речь идет только о концепте будущего внедорожника, не о преемнике Lada 4х4 [Lada 44 Vision], который был показан в августе 2018 года на Московском автосалоне", - пояснили ТАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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