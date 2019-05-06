РЖД могут принять участие в тендере на строительство железной дороги в Словении

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" заинтересованы в участии в конкурсе на строительство железнодорожной линии в Словении, сообщили в пресс-службе холдинга.

Ранее словенская газета "Дневник" со ссылкой на собственные источники сообщила, что РЖД проявляют интерес к участию в приватизации Железнодорожной строительной компании, находящейся в собственности государственного концерна "Словенские железные дороги". В пресс-службе РЖД сообщили, что данную информацию не комментируют.

"ОАО "РЖД" внимательно отслеживает тенденции и проекты развития на рынках инфраструктурного строительства стран Балканского региона. Среди перспективных направлений особое место занимает Словения. Так, в настоящее время прорабатывается возможность участия в конкурсных процедурах по проекту строительства второго пути на железнодорожной линии Дивача - Копер", - отметили в РЖД.

По словам представителя пресс-службы, холдинг ожидает публикации конкурсных документов, чтобы проработать возможные варианты участия в проекте.

Словенская железнодорожная строительная компания является основным претендентом на получение подряда на строительство 27-километрового участка пути между крупнейшим портом республики и станцией Дивача. Стоимость работ оценивается в €1 млрд. Строительство железной дороги на данном направлении должно было начаться в 2018 году, но Верховный суд Словении признал недействительными результаты общенационального референдума об одобрении проекта.