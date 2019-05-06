Володин направил в комитет Думы поручение Путина об изменении системы обращения с отходами

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет по охране окружающей среды поручение президента РФ Владимира Путина о внесении уже в эту весеннюю сессию поправок, направленных на совершенствование системы обращения с отходами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отметили в пресс-службе, в Думу поступил перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 апреля. "В документе, в частности, дано поручение правительству России совместно с Государственной думой внести в весеннюю сессию палаты изменения в законодательство, направленные на установление полномочий по разработке и эксплуатации единой системы учета отходов и федеральной схемы обращения с ними", - говорится в сообщении.

Речь, помимо этого, идет об установлении полномочий "по согласованию территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требований к объектам их размещения, обработки и утилизации".

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил соответствующее поручение в профильный комитет по экологии и охране окружающей среды", - добавили в пресс-службе.