Более 480 млн рублей выделят на ремонт дорог Архангельска в 2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая. /ТАСС/. Около 487 млн рублей планируется направить на ремонт дорог Архангельска по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В 2019 году Архангельск впервые получит из федерального бюджета на ремонт городских дорог 370 млн рублей, софинансирование из городского бюджета составит 117 млн рублей, всего около 487 млн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас идет подготовка требуемой документации. Контракт на работы будет заключен не ранее 6 июня. Всего по нацпроекту в 2019 году в Архангельске будет отремонтировано 12 участков дорог протяженностью около 18 км. Работы завершатся 31 октября, гарантия выполненного ремонта составит четыре года, уточнили в пресс-службе.

Как сообщил собеседник агентства, до 2027 года на ремонт дорог Архангельска из федерального бюджета планируется получить более 2 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.