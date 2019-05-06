Доходы Артюхова за год на посту губернатора ЯНАО выросли в 2,6 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова по итогам 2018 года составили 64,9 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году. Соответствующие данные размещены в понедельник на сайте правительства ЯНАО.

В 2017 году Артюхов занимал должность заместителя губернатора ЯНАО по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций, тогда он задекларировал доход в размере 25,3 млн рублей.

Как пояснили журналистам в пресс-службе губернатора, на размер дохода повлияло досрочное прекращение полномочий Артюхова в качестве заместителя губернатора 29 мая 2018 года и назначением врио главы ЯНАО. "При прекращении трудового договора в мае прошлого года Дмитрию Артюхову была выплачена компенсация за все неиспользованные за это время дни ежегодного оплачиваемого отпуска, сумма включена в годовой доход главы региона за 2018 год", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что у Артюхова - самый большой неиспользованный отпуск среди всех членов правительства. "В 2018 году ежегодный оплачиваемый отпуск Дмитрия Артюхова составил всего 11 дней. За 2,5 года работы заместителем губернатора в команде предыдущего главы региона Дмитрий Артюхов так и не использовал 141 день ежегодного оплачиваемого отпуска (за работу в условиях Крайнего Севера предоставляется дополнительный отпуск)", - добавили в пресс-службе.

В собственности губернатора находится земельный участок площадью в 500 кв. м и легковой автомобиль Audi, в пользовании находится квартира площадью 72,5 кв. м. Доход супруги Артюхова в 2018 году составил 8,4 млн рублей, по итогам 2017 года она задекларировала 4,3 млн рублей.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин назначил заместителя губернатора ЯНАО Артюхова врио главы региона. Дмитрий Кобылкин, который возглавлял ЯНАО с 2010 года, стал главой Минприроды РФ. В сентябре 2018 года депутаты Законодательного собрания ЯНАО избрали Артюхова губернатором округа.