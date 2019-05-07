Роскачество представило рекомендации по выбору колонок

Специалисты Роскачества вместе с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) представили результаты исследования акустических систем. Эксперты оценили 68 моделей, 41 из которых - портативные, 27- колонки для дома. Эксперты обращали внимание на качество звука, функциональность акустических колонок, простоту их использования, а также энергозатратность.

Согласно результатам проверок, лидером среди портативных колонок стала модель Ultimate Ears Roll. Она превзошла конкурентов по качеству звука и удобству использования. Однако беспрерывно колонка может работать только 9,1 часов. В свою очередь Ultimate Ears Boom 2, занимающая вторую строчку в рейтинге, может играть 19 часов, но ее качество звука будет не таким высоким.

Также в пятерку лучших портативных колонок вошли: Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II (3-е место), Vifa Helsinki (4-е место) и Sony SRS-XB40 (5-е место).

При этом дольше всего способны работать колонки JBL Charge 3 (32 часа), Bang & Olufsen Beolit 17 (29,8 часа), Samsung Level Box Slim (EO-SG930) (28,2 часа), Sony SRS-XB41 (27 часов). Самыми легкими в использовании среди уличных колонок стали: Sony SRS-X88, Urbanears Baggen, Sony SRS-ZR5, Sony SRS-ZR7 и Marshall Acton (Multiroom).

Домашние колонки

Лучшими среди домашних колонок специалисты признали сразу две модели - Samsung - R5 и R1. Отмечается, что первая модель легче второй на 1,3 кг и стоит на 3 тыс. рублей дешевле. По остальным характеристикам эти колонки практически не отличаются. В топ-5 домашних колонок также вошли: Naim MU-SO QB (3-е место), Samsung R7 (4-е место) и Bang & Olufsen (5-е место).

Самыми простыми из домашних колонок стали модели Samsung R7, Naim MU-SO QB, Yamaha WX-010, Marshall Stanmore, Denon Heos 1 HS 2.

Также в исследовании отмечается, что средняя оценка качества звука у домашних колонок выше, чем у портативных.