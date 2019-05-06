AP: Microsoft разработает ПО для защиты американских выборов

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Корпорация Microsoft разработает программное обеспечение для защиты выборного процесса в США. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP), заявил генеральный директор компании Сатья Наделла на конференции для разработчиков, проходящей в Сиэтле (штат Вашингтон).

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Согласно распространенным данным, прототип ПО, которое носит предварительное название ElectionGuard, будет доступен для тестирования уже к началу лета. AP уточняет, что первые испытания разработок Microsoft могут пройти во время 59-х президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

Глава корпорации подчеркнул, что ПО будет предоставляться на бесплатной основе. Некоторые поставщики оборудования для выборов на территории США уже проявили готовность ознакомиться с функционалом программы, не исключая возможности ее применения на практике, подчеркивает агентство.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что обеспечение безопасности американской электронной инфраструктуры для проведения общенациональных голосований стало к настоящему времени основной задачей Киберкомандования Вооруженных сил (ВС) США. 27 февраля ряд американских СМИ, включая газету The Washington Post и телеканал NBC, сообщили, что президент Дональд Трамп санкционировал кибератаку американских военных на российское "Агентство интернет-исследований" перед промежуточными выборами в США в ноябре 2018 года. Телеканал назвал данную атаку "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа" по борьбе с приписываемым России "вмешательством в выборы" в США. Власти России множество раз категорически отвергали выводы администрации США о вмешательстве в американские избирательные процессы.

Согласно данным печати США, Киберкомандование, действуя на основе информации, полученной от американского Агентства национальной безопасности, за несколько часов до промежуточных выборов, состоявшихся 6 ноября, отключило доступ к интернету расположенной в Санкт-Петербурге компании. "Агентство интернет-исследований" якобы не имело доступа к интернету также в течение нескольких дней после этих выборов.

Белый дом не представил официальных комментариев относительно данных сведений. В Киберкомандовании заявили, что не обсуждают "секретные планы и операции". Официальный представитель командования заверил, что оно продолжит работать в рамках общеправительственной кампании по защите американских выборов и демократических институтов от враждебного влияния других стран.