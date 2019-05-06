Карелия с начала 2019 года сократила госдолг на 5 млрд рублей за счет погашения кредитов

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 мая. /ТАСС/. Госдолг Карелии снизился с января 2019 года на 5 млрд рублей до 15,7 млрд за счет досрочного погашения коммерческих кредитов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"В структуре долговых обязательств сокращен объем коммерческого долга (осуществлено досрочное погашение кредитов кредитных организаций в сумме 4,8 млрд рублей и погашение номинальной стоимости облигаций в сумме 0,2 млрд рублей), доля которого снижена с 56% до 42%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение долговой нагрузки было обеспечено за счет прироста налоговых и неналоговых поступлений, а также эффективного управления ликвидностью. Рейтинговым агентством RAEX ("Эксперт РА") кредитный рейтинг республики повышен до уровня ruВВВ- со стабильным прогнозом.

В 2018 году правительство Карелии добилось снижения госдолга республики на 4,3 млрд рублей и, таким образом, регион вышел из числа российских субъектов с наибольшей долговой нагрузкой.