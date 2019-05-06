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МЭР открыло прием заявок на разрешения на экспорт нефтепродуктов на Украину с 1 июня

По данным Минэкономразвития, согласование заявок от компаний проходит раз в месяц

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ открыло прием заявок компаний на получение разрешения на вывоз нефтепродуктов и угля на территорию Украины с 1 июня, говорится на сайте ведомства.

В конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об ответных действиях Москвы на введенные ранее Украиной ограничения в отношении РФ. В частности, с 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений, которые будет выдавать Минэкономразвития.

Согласно сообщению Минэкономразвития, согласование заявок от компаний проходит один раз в месяц. Срок подачи заявок - до 12:00 мск 15 числа каждого предшествующего месяца включительно (то есть на июнь подача заявок осуществляется до 15 мая). При этом соответствующие заявки необходимо направлять на специальный электронный адрес министерства priem-zayavok@economy.gov.ru.

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