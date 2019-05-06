МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево, где в воскресенье произошла катастрофа самолета SSJ-100, вошел в штатный режим работы, войти в график выполнения рейсов планируется в течение суток. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аэропорта.

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"Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следственная бригада СК и представители Межгосударственного авиационного комитета завершили работу на аэродроме и сгоревший лайнер перемещен на удаленную стоянку.

"Авиакомпании посредством sms-сообщений и телефонных звонков минимум за пять часов информируют пассажиров отмененных либо отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (21:45 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.