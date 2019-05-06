Суд отклонил жалобу акционеров "Совхоза им. Ленина" по иску к Грудинину на 2,1 млрд руб

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Десятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" на решение арбитражного суда Московской области, который в феврале 2019 года отклонил иск о возмещении ущерба и упущенной выгоды акционерам предприятия к его директору Павлу Грудинину в размере около 2,1 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил решение арбитражного суда Московской области оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - озвучила решение судья.

Истцами в деле выступили акционеры: Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. Они требовали отменить принятое в феврале и пока не вступившее в законную силу решение нижестоящего суда и взыскать с Грудинина реальный ущерб в размере около 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду в размере около 1 миллиарда рублей.