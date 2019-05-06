Объем перевалки грузов в порту Махачкалы за четыре месяца 2019 года вырос на 156,8%

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Общий объем оборота нефти, зерна и других грузов в Махачкалинском морском торговом порту за четыре месяца текущего года достиг 1,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 156%, сообщил в понедельник журналистам помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"За январь-апрель текущего года коллектив Махачкалинского морского торгового порта перевалил более 1,2 млн тонн наливных и более 190 тыс. тонн сухих грузов. Общий объем грузооборота нефти, зерна и других грузов в порту достиг 1,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объемов перевалки составляет 156,8%, - сказал Абдулгамидов. - В 2018 году в Махачкалинском торговом порту было зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота. Коллективу предприятия удалось сохранить положительную динамику роста объемов перевалки и в новом году".

Как сообщил гендиректор предприятия Мурад Хидиров, в порту за отчетный период выросли налоговые, неналоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды. "Если за четыре месяца прошлого года Махачкалинский морской торговый порт перечислил во все уровни бюджета, а также во внебюджетные госфонды около 68 млн рублей, то в этом году сумма платежей уже выросла на 164% и составила 111,5 млн рублей", - приводит помощник слова Хидирова.

Ранее сообщалось, что порт Махачкалы по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам прироста грузооборота. В прошлом году в дагестанском порту зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн тонн различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн тонн. Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики 20 марта сообщил, что по итогам 2019 года объем перевалки нефти через порт с учетом перевалки нефти из Туркмении и Казахстана может достичь 3,5 млн тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.