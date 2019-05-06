Кабмин обсудит развитие рынка газомоторного топлива и создание доступной среды в регионах

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет 7 мая заседание правительства, на котором планируется обсудить реализацию в регионах программ по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг. Как сообщает пресс-служба правительства, в повестке дня заседания также значится обсуждение вопросов развития рынка газомоторного топлива в России.

Кроме того, члены кабинета министров рассмотрят шесть законопроектов и вопрос выделения дополнительных бюджетных средств на социальную и транспортную инфраструктуру ряда дальневосточных регионов.

Один из документов, которые обсудит правительство во вторник, вносит поправки в закон о гражданстве РФ и сокращает для работающих в России иностранцев - квалифицированных специалистов с трех лет до одного года срок, по истечении которого они могут претендовать на российское гражданство. Еще один законопроект упрощает порядок предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Этот документ помимо прочего вводит понятие бессрочного вида на жительство.

Ряд законопроектов в повестке дня заседания кабмина касается усовершенствования процедур рассмотрения административных дел, в том числе порядка обжалования действий избирательных комиссий, препятствующих выдвижению или регистрации кандидатов на выборные должности. Кроме того, будут рассмотрены поправки в закон об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

В завершение члены правительства обсудят изменения в распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых на социальное развитие центров экономического роста дальневосточных регионов. Общий размер таких трансфертов увеличится в 2019-2021 годах на 22,44 млрд рублей, в том числе на 10,81 млрд в 2019 году, на 7,3 млрд - в 2020-м и на 4,33 млрд - в 2021-м.

Согласно этому предложению, бюджет Бурятии получит 6 млрд рублей, Забайкальского края - 9,42 млрд, а размер трансфертов Приморскому краю увеличится на 7,02 млрд рублей. За счет этих средств в перечисленных регионах будут созданы объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.