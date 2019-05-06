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Представитель администрации США обвинил Китай в отказе от договоренностей по торговле

Роберт Лайтхайзер отметил, что очередные консультации между сторонами состоятся 9 и 10 мая

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и намерен повысить пошлины на китайские товары 10 мая. Об этом заявил журналистам в понедельник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

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"Мы полагали, что находимся на верном пути. В течение прошлой недели мы видели, что Китай нарушает принятые на себя обязательства", - приводит его слова агентство Bloomberg. Лайтхайзер уточнил, что китайская делегация прибудет в Вашингтон на этой неделе. Консультации между сторонами состоятся 9 и 10 мая.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

В воскресенье Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно".

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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