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Кризис в Сирии

В Алеппо заработал остановленный на три года мукомольный завод

Он расположен в промзоне Шейх-Наджар, которая была занята боевиками

АЛЕППО, 7 мая. /ТАСС/. Мукомольный завод вновь заработал в Алеппо после трехлетнего перерыва. Он был фактически остановлен из-за того, что промзону Шейх-Наджар, где расположено предприятие, заняли боевики, разграбившие дорогостоящее оборудование.

"Мы закупаем зерно у государства по льготной цене - 18 [сирийских] фунтов (чуть более 2 рублей - прим. ТАСС) за 1 кг. Это очень дешево <...> Низкая цена на сырье означает и невысокую стоимость готового продукта. Это очень важно в условиях, когда многие испытывают трудности с деньгами", - рассказал журналистам директор завода Хаммуд Хаммуд.

Другой мерой поддержки бизнеса, в том числе в пищевой отрасли, являются государственные субсидии. Завод в Алеппо благодаря выгодному кредиту смог закупить новое оборудование.

Ежедневно предприятие получает от государства 300 т зерна, а мука отправляется в сотни небольших пекарен.

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