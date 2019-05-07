Реконструкциия аэропорта Полярный в Якутии обойдется почти в 3 млрд рублей

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Стоимость реконструкции аэропорта Полярный в городе Удачный Мирнинского района Якутии оценивается более чем в 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в республиканском Минтрансе.

"Проектно-сметная документация на проведение реконструкции отсутствует. Прогнозная стоимость выполнения мероприятия по реконструкции объекта в ценах 2019 года составляет свыше 2,9 млрд рублей", - сказали в министерстве.

В частности, предполагается реконструкция взлетно-посадочной полосы и перрона, светосигнального оборудования, износ которого составляет 60%, а также ограждения аэропорта с контрольно-пропускными пунктами и техническими средствами охраны (износ ограждения достигает 80%). Также планируются строительство автодороги и реконструкция электрической котельной 1985 года постройки.

Кроме того, объекты транспортной инфраструктуры в аэропорту не отвечают требованиям, предъявляемым к обслуживанию маломобильных групп населения, уточнили в министерстве.

В Удачном располагается одноименный рудник. Рейсы из аэропорта выполняет авиакомпания "Алроса". Аэропорт входит в состав федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера".

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года предполагает в том числе реконструкцию 16 аэропортов в Якутии и Магаданской области. По расчетам властей Якутии, на реконструкцию 15 аэропортов региона в рамках реализации плана необходимо порядка 25 млрд рублей.