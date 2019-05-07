Производство VRT500 на Улан-Удэнском авиазаводе начнется в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 7 мая. /ТАСС/. Производство нового легкого многоцелевого вертолета VRT500 на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") начнется в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

"Сформирован пакет заказов на этот вертолет на 2022 год. Выпуск VRT500 планируется на 2022 год", - сказал Мишенин.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал журналистам, что новый вертолет презентовали в феврале 2019 года в Абу-Даби и он получил поддержку с арабской стороны. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) машину готовы приобретать, сказал Цыденов.

"Это действительно экспортно-ориентированный продукт, не только для внутреннего рынка. Это продукт в большей степени частного использования. В настоящее время разработан маркетинговый план, программа продвижения вертолета на экспортном рынке, - отметил Мишенин. - VRT500 был презентован в рамках демо-тура не только в ОАЭ, но и в других странах".

В мае 2018 года холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 впервые представил публике легкий многоцелевой вертолет VRT500, разработанный конструкторским бюро "ВР-Технологии" в сотрудничестве с международной командой инженеров. В ноябре 2018 года глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщал, что компания планирует уже в 2020 году продемонстрировать летный образец VRT500. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе совещания 26 февраля на У-УАЗ отметил, что VRT500 призван вытеснить с российского рынка вертолеты "Робинсон" аналогичного класса. По оценкам разработчиков, потребность рынка в период до 2035 года составляет около 1 тыс. таких вертолетов.

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 т. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.