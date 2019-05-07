СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 мая. /ТАСС/. Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%. Об этом сообщает во вторник газета South China Morning Post , ссылаясь на мнения аналитиков.

Речь идет о возможности снижения налогов и сборов, стимулировании потребления, продаж автомобилей и бытовой техники, сокращении процентных ставок для роста кредитования. Это призвано оказать поддержку, прежде всего, малым предприятиям, которые наиболее подвержены воздействию торговой войны.

Среди других вариантов эксперты называют снижение ограничений на продажу жилья в небольших городах, меры по дальнейшему открытию экономики для иностранных инвесторов.

"Правительство Китая рассматривало сценарий отсутствия торговой сделки, когда разрабатывало экономическую политику на этот год. Оно имело план, связанный с ответными мерами. Теперь они могут пригодится", - отметил аналитик банка Standard Chartered Дин Шуан.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о том, что 10 мая с 10% до 25% увеличит пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Кроме того, по его словам, китайские товары на сумму еще в $325 млрд сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%. При этом он выразил неудовлетворение слишком медленными темпами торговых переговоров с КНР.

Заявление Трампа прозвучало как раз перед новым раундом торговых консультаций, который должен состоятся на этой неделе в Вашингтоне, и вызвало негативную реакцию Пекина.