Гордеев поручил усовершенствовать законодательство по добыче и обороту мамонтовой кости

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам разработать предложения по совершенствованию законодательного регулирования сферы добычи и оборота мамонтовой кости. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении аппарата вице-премьера.

"Государственное регулирование добычи и оборота ископаемой мамонтовой кости необходимо усилить, чтобы исключить их нелегальный оборот и пресечь серый бизнес", - отмечается в сообщении.

В частности, в ходе встречи Гордеева с представителями Минприроды, Роснедр, Росприроднадзора, Минпромторга России, аппарата комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и экспертного сообщества обсуждалась возможность законодательного отнесения участков недр, содержащих мамонтовую кость, к участкам недр местного значения, предоставления их в пользование посредством аукционов, установления регулярных платежей за данный вид пользования недрами и обеспечения реализации мамонтовой кости и изделий из нее на организованных торгах.

"Значительная часть местонахождений бивней мамонта расположена в береговой, в том числе подводной, зоне морей Северного Ледовитого океана, а также на островах, отнесенных к зоне шельфа Российской Федерации. Однако в настоящее время мамонтовая кость самостоятельным видом полезного ископаемого не является и подсчет запасов и оценка прогнозных ресурсов не осуществляются", - приводятся в сообщении слова Гордеева.

Как уточнили в аппарате вице-премьера, на сегодняшний момент в отношении сбора геологических коллекционных материалов не предусмотрены разовые и регулярные платежи за пользование недрами. Бивни мамонта на основании выданных лицензий собираются, в основном, в коммерческих целях - для изготовления сувениров и различных поделок. Практически все собранные бивни мамонта идут на экспорт, в обход государственной казны. Участниками совещания была поддержана возможность установления в законодательстве о недрах нового вида пользования ими - сбор минералогических, палеонтологических и иных геологических материалов как поделочного сырья в коммерческих целях. Такой сбор, в отличие от коллекционного, может быть платным.

По итогам обсуждения Гордеев поручил ускорить формирование в Минприроды России рабочей группы с участием представителей Роснедр, Росприроднадзора, Минкультуры России, сенаторов и депутатов Госдумы, которая займется выработкой решений, направленных на совершенствование законодательства в сфере добычи и оборота ископаемой мамонтовой кости. О результатах проделанной работы необходимо доложить в кабмин до конца лета 2019 года, добавили в аппарате вице-премьера.