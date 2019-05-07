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Декларации о доходах чиновников

Доход губернатора Вологодской области вырос в 2018 году в полтора раза

Всего в прошлом году Олег Кувшинников заработал более 11 млн рублей

ВОЛОГДА, 7 мая. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заработал в 2018 году 11,017 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Такая информация содержится в декларации о доходах губернатора, опубликованной на сайте регионального правительства.

В прошлом году Кувшинников заработал 11 млн 17,5 тыс. рублей, в том числе доход по основному месту работы составил 6,116 млн рублей, иные доходы - 4,901 млн рублей. В 2017 году вологодский губернатор заработал 7,2 млн рублей.

Доход его супруги вырос за 2018 год в 1,75 раза - до 452,788 тыс. рублей, годом ранее она заработала 257,344 тыс. рублей.

Супружеской паре по-прежнему принадлежат три земельных участка площадью 4230 кв. м, 1855 кв. м и 1215 кв. м, жилой дом на 259,5 кв. м, квартира - 62,8 кв. м, также в их пользовании находится гараж на 18 кв. м. В декларации не значится в этом году дача площадью 149,3 кв. м, которая декларировалась год назад. У губернатора в собственности все тот же автомобиль BMW 730, а у его супруги - Suzuki SX4 и Audi Q3.

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РоссияДекларации о доходах чиновниковВологодская область
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