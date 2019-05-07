"Ъ": сеть РЖД не готова к использованию вагонов повышенной грузоподъемности

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура страны пока не готова к циркуляции супертяжеловесных вагонов с нагрузкой 27 т на ось, их ввод в полноценную эксплуатацию откладывается. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы "Российских железных дорог" (РЖД).

На сети РЖД эксплуатируются типовые вагоны с нагрузкой 23,5 т на ось и инновационные - с повышенной нагрузкой 25 т на ось. Издание отмечает, что инновационные вагоны дают экономию грузоотправителю, если груз плотный, массивный и перевозится на дальнее расстояние; сегодня они востребованы в первую очередь угольщиками.

Вагоны с нагрузкой 27 т на ось (тс) - следующая стадия увеличения грузоподъемности вагонов, их строит Объединенная вагонная компания (ОВК). В отличие от вагонов 25 тс, вагоны 27 тс не имеют скидки в 11-27% на порожний пробег. Поручения о распространении таких льгот дал еще в 2016 году Дмитрий Медведев, однако они не реализованы, а ФАС последовательно выступает против подобных скидок, оценивая их негативный эффект для РЖД в 8 млрд рублей в год.

Испытывать поезда 27 тс начали на полигоне Ковдор-Мурманск Октябрьской железной дороги (вывоз продукции Ковдорского ГОКа) в сентябре 2014 года. С 2017 года подконтрольная эксплуатация проводилась на участке Качканар-Смычка, где они циркулировали под грузом Evraz. Эксплуатация показала рост нагрузки на грунт.

Согласно материалам РЖД, обследование мостов Восточного полигона показало, что без ограничений полувагоны 27 тс могут проследовать только по 77 из них, с ограничением скорости - по 12, не могут - по 110.

В РЖД газете сообщили, что продолжают изучать возможность эксплуатации на сети вагонов 27 тс. "В настоящее время рассматривается возможность продолжения эксперимента по эксплуатации вагонов с нагрузкой 27 тс на более протяженном участке Новый Ургал - Ванино. Однако запуск таких вагонов с полной загрузкой здесь будет возможен только к концу 2019 года, после проведения ремонта ряда мостовых сооружений", - отметили в компании.