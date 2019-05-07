"Ъ": 10 регионов не возместили выпадающие доходы от пригородного ж/д сообщения

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. В России 10 регионов не компенсировали пригородным пассажирским компаниям (ППК) в полном объеме выпадающие доходы от пригородного железнодорожного сообщения в 2019 году. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по транспорту от 23 апреля.

Среди этих регионов - Воронежская, Тверская, Вологодская, Самарская, Курганская области, Еврейская АО, Мордовия, Чувашия, Ставропольский и Пермский края. При этом Еврейская АО, Курганская и Костромская области "на систематической основе не в полном объеме компенсируют выпадающие доходы ППК", отмечает газета.

Пригородное пассажирское сообщение субсидируется на федеральном и региональном уровнях. На федеральном обнуление НДС до 2030 года и снижение платы за инфраструктуру до 1% приносят пассажирскому комплексу около 42 млрд рублей ежегодно. Регионы обязаны возмещать пригородным пассажирским компаниям (ППК) выпадающие доходы, связанные с государственным регулированием тарифов, - в целом около 11-14 млрд рублей в год.

Однако не все регионы это делают, пишет "Коммерсантъ". В 2017 году выпадающие доходы ППК составили 13,3 млрд рублей, а начисленные субсидии - 10,9 млрд рублей, и если 31 регион компенсировал выпадающие доходы полностью, то 14 - менее чем 50%.

В протоколе Минтрансу поручается до 1 июля актуализировать унифицированную форму договора на транспортное обслуживание с фиксацией транспортной работы.

По информации издания, потребность ППК в обновлении подвижного состава до 2030 года (без учета Центральной ППК) оценивается в 1,7 тыс. вагонов, и эта цифра должна быть учтена Минтрансом, ОАО "РЖД", Государственной транспортной лизинговой компанией и ВЭБ.РФ при актуализации программы обновления пригородного подвижного состава. Разработчики должны представить результаты к 1 июня и ускорить разработку финансовой модели и определение источников финансирования. Конкретики в программе пока нет, хотя участники и подавали свои предложения, отмечает издание. В РЖД поясняют, что цифра 1,7 тыс. вагонов является отправной точкой для долгосрочных планов закупки подвижного состава.