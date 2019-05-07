"Татнефть" за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Объем добычи нефти компанией в апреле текущего года составил 2,42 млн т.

За январь - апрель "Татнефть" построила и сдала 148 скважин, в том числе 94 скважины в эксплуатационное бурение и 54 скважин в бурение на битум.

Объем переработки сырья на нефтеперерабатывающем комплексе "Танеко" за 4 месяца 2019 года составил 3,1 млн т. Производство нефтепродуктов в январе - апреле достигло 2,897 млн т.

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.