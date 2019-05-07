МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали, которые выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (Индонезия, остров Бали). Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, отменены все вылеты после майских праздников (рейс 11 мая будет выполнен) до июля. "Авиакомпания предлагает туристам только одну опцию - возврат денежных средств. При этом некоторые туристы уже улетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая. Им также предлагают возврат денежных средств в течение 30 дней или перелет другой авиакомпанией со стыковкой - но с доплатой со стороны туристов, согласно коммерческим тарифам", - отмечается в сообщении.

Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Шри-Ланки с туристическими целями. При этом запрет на авиарейсы в страну не вводился, напоминает АТОР.

"Аэрофлот" - единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо. Россияне могут также добраться до Шри-Ланки на стыковочных рейсах Emirates, Air Arabia, Etihad и других.

Рейсы в Денпасар (Индонезия, остров Бали) также являются единственными прямыми на популярный курорт Индонезии. Отметка об отмене рейсов на Бали появилась в выписанных бронированиях в личных кабинетах на сайтах туроператоров, добавили в ассоциациии.