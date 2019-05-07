РБК: ФАС выступила против ограничений для Apple и Huawei по eSIM

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов, в частности Apple и Huawei, для легализации встроенных цифровых SIM-карт (eSIM) в России. Об этом во вторник сообщило РБК со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.

Ранее с предложением ввести ограничения в отношении зарубежных производителей гаджетов выступил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. По его словам, внедрение в России технологии eSIM может привести к запуску мобильных операторов компаниями Apple и Huawei и переделу рынка, в то время как прерогатива оказания услуг связи должна оставаться у мобильных операторов.

"ФАС активно участвует в обсуждении применения eSIM в России. Необходимо оценить все особенности этой технологии. Ограничивать количество участников рынка ФАС не намерена - это противоречило бы интересам конкуренции", - процитировали в пресс-службе ведомства ФАС слова Заевой.

Однако, уточнила она, в соответствии с законодательством оператором связи в России может быть только российское юридическое лицо, поэтому для выхода на отечественный рынок зарубежным компаниям придется для начала зарегистрироваться на территории РФ.

О технологии eSIM

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую SIM-карту. В ноябре 2018 года глава Минкомсвязи Константин Носков говорил ТАСС, что с технической точки зрения снятие запрета на eSIM в России неизбежно, однако пока этот вопрос не числится в списке острых проблем на повестке дня. В марте этого года замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщал газете "Ведомости", что нормативная база для урегулирования использования eSIM в России должна быть готова до конца года.

Технология eSIM используется в новых смартфонах Apple: представленные в сентябре iPhone XS, XS Max и XR впервые в истории iPhone получили возможность работать с двумя sim-картами, одна из которых - цифровая карта eSIM. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер SIM-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.