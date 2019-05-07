Расходы на чиновников в Хабаровском крае будут сокращены на 15%

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Министерства и ведомства Хабаровского края проведут оптимизацию расходов, траты на чиновников будут сокращены на 15%, сообщил во вторник глава края Сергей Фургал на совещании в правительстве региона.

"Госдолг достиг 69% от доходов, подведомственные учреждения занимают шикарные здания, сооружения, [чиновники] летают бизнес-классом, ездят на дорогих машинах. В срок до 12 июня комиссия разработает полностью план по сокращению расходов на [чиновников] на 15%", - сказал он.

Фургал также поручил провести оптимизацию расходов на краевое имущество. "Оптимизация будет. Если мы сегодня не примем это решение сами в кратчайшие сроки, мы попадем под внешнее управление и решат это за нас", - сказал глава региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в регионе может быть введено внешнее управление при достижении уровня госдолга в 70% от доходов.

По данным министерства имущественных отношений края, в собственности региона находятся 5569 объектов недвижимости общей площадью порядка 3 млн 331 тыс. кв. м, балансовая стоимость имущества составляет 135,5 млрд рублей. Основная масса недвижимости закреплена за учреждениями, подведомственными отраслевым министерствам, казенным и краевым бюджетным учреждениям.

"За 2017 год расходы краевого бюджета на содержание краевых учреждений образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты, физической культуры и спорта составили 28,6 млрд рублей, 11,7 млрд рублей из них - фонд оплаты труда, а более 14,1 млрд рублей средств краевого бюджета израсходованы на иные цели. Что это за цели - надо разбираться, нет прозрачности", - сказал на совещании министр имущественных отношений края Олег Ожегов.