Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

ТАЛЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии. Об этом сообщил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.

"Мы договорились с Латвией о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно, осенью", - сказал он в понедельник вечером в эфире телеканала ETV+. Он не уточнил, в каком размере балтийские страны намерены установить пошлину.

"По сути этот тариф основан на расходах, который возникает при импорте российского электричества, - пояснил руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги. - Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит".

По данным эстонской стороны, производимая из ископаемых источников российская электроэнергия не облагается квотами на выброс углекислого газа, поэтому ее стоимость оказывается почти вдвое ниже цены электричества, которое производит из сланцев местная компания Eesti Energia.

По словам Татара, аналогичные тарифы на протяжении нескольких лет использует Финляндия.