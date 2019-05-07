Госэкспертиза одобрила технологию "Лукойла" по ликвидации нефтеразливов в Арктике

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Лукойл" получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по технологии ликвидации нефтяных разливов на водных объектах в условиях Арктических широт, сообщает компания.

Разработка получила девять патентов, прошла опытно-промышленные испытания и теперь может применяться в реальных условиях.

Как отмечается, особенность разработки заключается в специально подобранных штаммах микроорганизмов, способных работать в условиях холодного климата, где применение традиционных методов локализации и сбора нефтеразливов затруднено.

Разработка предусматривает использование биопрепаратов для пресноводных объектов, а также морских и солоноватоводных, которые не образуют токсичных соединений в воздушной среде и воде. Препараты позволяют очистить трудноизвлекаемые загрязнения при рекордно низких температурах, что подходит для условий Северного Ледовитого и Атлантического океанов, отмечает "Лукойл".

Кроме того, разработка снижает риск загрязнения кожных покровов морских животных и птиц, способствуя безопасному освоению Арктики.