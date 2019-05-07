Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стоимость создания единого онлайн-плеера для прослушивания радио в FM-диапазоне оценивается в 3 млн рублей. Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.

"Начало работы радиоплеера намечено на осень, - сказал он. - Затраты на разработку и запуск составят порядка 3 млн рублей и распределятся по количеству форматов, которые будут присутствовать в плеере, будет учитываться федеральное и локальное вещание станций".

По его словам, слушатели смогут пользоваться плеером бесплатно. Сервис, предположительно, улучшит сервис как для аудитории станций, так и для рекламодателей. "Мы ожидаем, что плеер в этом смысле поможет стабилизации аудитории и рекламных доходов. Для развития проекта, конечно, желательно участие в нем максимального количества национальных вещателей", - отметил первый заместитель гендиректора.

Полесицкий уточнил, что плеер будет доступен для пользователей в браузере, мобильных приложениях и на ТВ. "Это будет удобный сервис, с помощью которого слушатели бесплатно получат онлайн-доступ к радиоэфиру любимых станций. Наличие единого плеера сделает более удобным прослушивание станций в автомобилях, через голосовые помощники и другие современные устройства, осуществляющие подключение через интернет", - считает он.

В создании плеера принимают участие крупнейшие по аудитории радиохолдинги - "Европейская медиагруппа", "ГПМ Радио", "Крутой медиа", "Мультимедиа холдинг", "Выбери радио" и другие вещатели.

7 мая в России ежегодно отмечается День радио, установленный в 1945 году в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским физиком Александром Поповым.