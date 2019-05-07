"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в апреле на 5,2%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в апреле 2019 года увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,3 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

По итогам четырех первых месяцев 2019 года в России продано 114 тыс. 679 автомобилей Lada, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Доля автопроизводителя на рынке, по его собственной оценке, на конец апреля достигала 21,1%.

По итогам апреля лидирующие позиции по продажам занял автомобиль Lada Granta, было продано 12,65 тыс. таких машин, что является наивысшим показателем с начала года. На втором месте Lada Vesta, за прошедший месяц их было реализовано 10,1 тыс., рост продаж к апрелю прошлого года составил 30,1%. Среди других моделей Lada рост показал коммерческий фургон Lada Largus - в апреле продано 829 фургонов, что на 15% выше, чем в апреле прошлого года.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.