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Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Белоруссии

Ограничения сохраняются в отношении 29 белорусских предприятий

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий. Соответствующее письмо размещено на сайте российского ведомства.

Согласно документу, письмо от 4 июня 2018 года, на основании которого введен запрет на поставку в Россию некоторых видов молочной продукции из Белоруссии, утратило силу. "Сохраняется действие указаний Россельхознадзора в отношении поставок продукции 29 белорусских предприятий", - пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Она добавила, что список предприятий и виды ограниченной к поставкам продукции этих предприятий будут опубликованы позднее. Всего, по словам Мелано, около 300 белорусских предприятий имеют право на поставку молочной продукции в Россию.

О запрете поставок

Россельхознадзор с 6 июня 2018 года запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции, в том числе молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция". 9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Впоследствии Россельхознадзор разрешил поставку молока наливом восьми белорусским компаниям.

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