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Россельхознадзор вводит запрет на поставки молока с 37 предприятий Белоруссии

Ограничения будут действовать до проведения инспекции
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 8 мая 2019 года вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции наливом 37 предприятий Белоруссии. Об этом говорится в документах ведомства.

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"С 8 мая 2019 года вводятся временные ограничения в отношении поставок продукции белорусских предприятий, указанных в приложении", - говорится в документе, содержащем перечень из 37 компаний.

Как пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Белоруссии и для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции. Ограничения будут действовать до проведения инспекции.

Россельхознадзор 7 мая сообщил, что ведомство отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий.

О запрете поставок

Россельхознадзор с 6 июня 2018 года запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции, в том числе молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция". 9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Впоследствии Россельхознадзор разрешил восьми белорусским компаниям поставку молока наливом.

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