В Чечне начало работать женское такси "Мехкарий"

ГРОЗНЫЙ, 7 мая. /ТАСС/. Проект женского такси "Мехкарий" запустили в Грозном. В будущем планируется его расширить и запустить в других регионах Северного Кавказа, сообщила во вторник ТАСС инициатор проекта Мадина Цакаева.

Стоимость проекта "Мехкарий", как сообщалось ранее, составит около 13 млн рублей, из них 2,5 млн - вклад заявителя, остальные средства были предоставлены Фондом имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций. Идея запуска женского такси появилась из-за того, что езда женщин с мужчинами-таксистами противоречит религиозным нормам ислама, традициям северокавказской республики и личным принципам семей.

"Наш сервис для женщин начал свою работу. Сейчас в Грозном задействовано пять машин, в этом году их количество намерены увеличить до 20 автомобилей. Все водители в новом таксопарке, соответственно, женщины", - сказала Цакаева.

По ее словам, в будущем инициаторы проекта рассчитывают запустить аналогичные проекты в других регионах Северного Кавказа. "Помимо диспетчерского номера, есть также мобильное приложение. Водители очень тщательно отбирались, желающих было много. Со временем планируем расшириться и запустить такси в соседних регионах - Дагестан, Ингушетия", - добавила собеседница агентства.

Фонд Зайеда открылся в Грозном в мае 2017 года. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чечне и создать около 70 тыс. рабочих мест.