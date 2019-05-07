Роструд создал рейтинг высокооплачиваемых вакансий для каждого региона России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Обновляемые списки наиболее высокооплачиваемых вакансий в регионах России опубликованы на портале Роструда "Работа в России", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Теперь пользователи могут ознакомиться с наиболее привлекательными в части размера заработной платы вакансиями в своем регионе. Топ-5 таких предложений формируется на основании данных, которые представлены на "Работе в России", и обновляется ежедневно в режиме-онлайн. Пользователь может самостоятельно выбрать необходимый ему регион и, кликнув на заинтересовавшую его вакансию, перейти на страницу выбранного предложения и отправить свой отклик", - говорится в сообщении.

Так, например, в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Саха (Якутия) представлены вакансии (от 200 тыс. рублей) для специалистов в сфере промышленности. На зарплату до 100 тыс. рублей могут претендовать врачи различных специальностей в Мурманской, Тверской областях и Республике Калмыкия.

Также на портале можно ознакомиться с наиболее востребованными специальностями в каждом регионе, выборка осуществляется на основании данных портала "Работа в России" по числу актуальных предложений трудоустройства. "Так, в Хабаровском крае и Амурской области наблюдается нехватка монтажников, в Волгоградской и Самарской областях - овощеводов. В Ивановской, Тульской, Костромской областях среди наиболее востребованных - швеи. Столяры, бетонщики и каменщики необходимы работодателям в Иркутской области", - уточняется в пресс-релизе.

Портал "Работа в России" является государственной базой вакансий, в которой собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны. Сейчас на портале представлено порядка 1,4 млн вакансий, в том числе более 80 тыс. для инвалидов.