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Санкции в отношении России

Минфин предложил ЦБ не раскрывать информацию о начале реорганизации банков под санкциями

Ранее правительство разрешило подпавшим под ограничения компаниям и банкам не раскрывать определенные сведения

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минфин подготовил проект постановления правительства РФ о праве Банка России не размещать на своем сайте информацию о начале процедуры реорганизации банков в случае, если кредитная организация, ее руководство или акционеры находятся под санкциями. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В начале апреля правительство РФ разрешило компаниям и банкам, в отношении которых введены иностранные санкции, не раскрывать ряд сведений, чтобы они могли избежать введения новых ограничений и снизить ущерб от уже введенных. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, компании и банки вправе не раскрывать, в частности, информацию о своих акционерах, руководстве, о некоторых сделках и лицах, контролирующих эти сделки, об аффилированных лицах, о подконтрольных и дочерних организациях, о финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте. Также компании получили право не раскрывать обобщенную информацию о сегментах своей деятельности и своих контрагентах, в том числе об их отраслевой и географической структуре.

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