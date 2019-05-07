Кабмин выделит более 20 млрд рублей на развитие Дальнего Востока и на жилье в Забайкалье

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство выделит около 23 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока, а также на строительство жилья для пострадавших от пожаров в Забайкальском крае. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Ряд решений [которые будут приняты на заседании правительства во вторник] касается поддержки регионов. Дополнительные деньги из федерального бюджета мы направим на развитие Дальнего Востока, на строительство там инфраструктуры. Это почти 22,5 млрд рублей", - сказал Медведев.

По его словам, за счет этого будут увеличены трансферты Приморскому краю, Бурятии, Забайкальскому краю.

"Ну и кроме того, с учетом того, что Забайкальский край в апреле сильно пострадал от пожаров, есть соответствующие президентские и правительственные поручения. На покупку и строительство для пострадавших нового жилья из резервов правительства выделим почти полмиллиарда рублей", - отметил глава кабинета министров.