Россия может запретить применение хлорорганики в нефтяной отрасли

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россия на законодательном уровне может запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений, сообщил на заседании правительства министр энергетики Александр Новак.
"Принять проект изменений в статью 6 Федерального закона "О промышленной политике в РФ", чтобы законодательно установить требования к качеству продукции. В данном случае - качества нефти, сдаваемой на транспортировку. Также предлагается законодательно закрепить требования к технологическим процессам, неприменение хлорорганики и учету нефти и нефтепродуктов", - сказал министр.
Межведомственная комиссия по расследованию причин загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" предлагает перевести контроль за содержанием хлорорганических соединений в нефти в ежедневный режим, добавил Новак.
"В настоящее время ГОСТом предусмотрен ежедневный контроль по 11 направлениям и контроль содержания хлорогранических соединений и парафинов не реже, чем раз в 10 дней. Комиссия предлагает внести изменения в соответствующий ГОСТ по учету и контролю качества нефти с целью расширения перечня обязательных к ежедневному контролю качества нефти методом отбора и хранения арбитражных проб нефти по ежедневному измерению. Введение норм по ежедневному измерению, несмотря на то, что по факту "Транснефть" уже это делает", - сказал он.
Минэнерго также предлагает поручить Ростехнадзору и Росстандарту комплексную проверку пунктов учета нефти после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе. "Предлагаем поручить Ростехнадзору и Росстандарту провести комплексные проверки всех коммерческих пунктов учета нефти", - сказал Новак.
По его словам, штраф за несоблюдение требований технического регламента по качеству сдаваемой в трубопроводы нефти может быть повышен с 300 тыс. руб. до 2% от оборота. "Предлагается повысить административную ответственность за нарушение требований технического регламента, для юридических лиц штраф сегодня составляет всего 300 тыс. руб. за нарушение соответствия требованиям техрегламента, предлагается сделать штраф оборотным - до 2% для юридических лиц", - сказал он.
Министр отметил, что изменения законодательство по контролю качества нефти могут быть внесены в ближайшее время при одобрении правительства. "Работа по внесению изменений будет оперативно продолжена. В случае вашего [правительства] одобрения этих предложений мы внесем в короткие сроки соответствующие изменения в нормативно-правовую базу и проекты документов в правительство. Сейчас продолжается активная работа по нормализации ситуации с качеством нефти для наших партнеров и европейских потребителей", - сказал Новак.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 27 апреля поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" во время поставок в Белоруссию и наказать виновных, а также направить материалы проверки в Генпрокуратуру. Он также предписал представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию".