Россия может запретить применение хлорорганики в нефтяной отрасли

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россия на законодательном уровне может запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений, сообщил на заседании правительства министр энергетики Александр Новак.

"Принять проект изменений в статью 6 Федерального закона "О промышленной политике в РФ", чтобы законодательно установить требования к качеству продукции. В данном случае - качества нефти, сдаваемой на транспортировку. Также предлагается законодательно закрепить требования к технологическим процессам, неприменение хлорорганики и учету нефти и нефтепродуктов", - сказал министр.

Межведомственная комиссия по расследованию причин загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" предлагает перевести контроль за содержанием хлорорганических соединений в нефти в ежедневный режим, добавил Новак.

"В настоящее время ГОСТом предусмотрен ежедневный контроль по 11 направлениям и контроль содержания хлорогранических соединений и парафинов не реже, чем раз в 10 дней. Комиссия предлагает внести изменения в соответствующий ГОСТ по учету и контролю качества нефти с целью расширения перечня обязательных к ежедневному контролю качества нефти методом отбора и хранения арбитражных проб нефти по ежедневному измерению. Введение норм по ежедневному измерению, несмотря на то, что по факту "Транснефть" уже это делает", - сказал он.

Минэнерго также предлагает поручить Ростехнадзору и Росстандарту комплексную проверку пунктов учета нефти после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе. "Предлагаем поручить Ростехнадзору и Росстандарту провести комплексные проверки всех коммерческих пунктов учета нефти", - сказал Новак.