Минэкономразвития сообщило об укреплении рубля на фоне снижения темпов роста ВВП

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Рубль с начала года укрепился на 7,3% по отношению к доллару, к середине апреля валютный курс закрепился на уровне 64-65 рублей за $1, говорится в обзоре Министерства экономического развития РФ "Картина экономики. Апрель 2019".

При этом, согласно данным Минэкономразвития, "поддержку рублю в I квартале 2019 года оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody"s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня".

Ранее в апреле Минэкономразвития повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за $1, о которых изначально говорил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, до 65,1 рублей за $1. Согласно материалам ведомства, в течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро. При этом в 2020 году курс составит 64,9 рубля за $1, в 2021 году - 65,4 рубля за $1, в 2022 году - 66,2 рубля за $1, прогноз на 2023 год предполагает курс на уровне 67 рублей за $1, в 2024 году - на уровне 68,6 рубля за $1.

Рост ВВП

Темп роста ВВП России в первом квартале 2019 года снизился до 0,8% на фоне сокращения товарооборота в связи с повышением ставки НДС, отметили в ведомстве.

"На фоне повышения базовой ставки НДС значимый отрицательный вклад в экономический рост внесла динамика торгового товарооборота", - отмечается в документе.

При этом основной вклад в замедление роста ВВП в первом квартале внес потребительский спрос. Так, согласно данным Минэкономразвития, на фоне ускорения инфляции наблюдалось замедление в реальном выражении оборота розничной торговли и объема платных услуг населению. "Такое замедление, вероятно, носило краткосрочный характер: после локального минимума в январе 2019 года наблюдалось постепенное восстановление потребительских настроений", - говорится в документе.

В январе 2019 года рост ВВП, по оценке Минэкономразвития, был зафиксирован на уровне 0,6%, в феврале показатель увеличился до 1,4%, в марте снова вернулся к отметке 0,6%. Как сообщалось ранее, по оценке Росстата, рост ВВП РФ за 2018 год составил 2,3%.

Экспорт

Как отметили в Минэкономразвития, 'кспорт товаров из РФ в I квартале 2019 года снизился на 0,5%, до $101,2 млрд на фоне ухудшения динамики нефтегазового сектора.

Так, нефтегазовый экспорт в денежном выражении в первые три месяца текущего года сократился на 1,1% после роста на 33,4% в IV квартале 2018 года и 35,2% в целом за 2018 год, в первую очередь под влиянием ценового фактора. Средние цены на нефть марки Urals в I квартале 2019 года составили $63,2 за баррель по сравнению с $65,1 за баррель за аналогичный период прошлого года (-2,9% г/г), говорится в документе.

При этом рост ненефтегазового экспорта в I квартале 2019 года также существенно замедлился до 0,5% в денежном выражении против роста на 4,7% в IV квартале 2018 года и 13,4% в целом за 2018 год. Наибольший вклад в ухудшение динамики показателя внесли химические товары и продовольствие, отмечают в Минэкономразвития.

