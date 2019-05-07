Минпромторг предлагает запретить госорганам закупать иностранные системы хранения данных

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ предложило установить запрет на государственную закупку запоминающих устройств и систем хранения данных (СХД), произведенных за рубежом, а также на оказание услуг по их эксплуатации. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, проект постановления разработан в рамках реализации федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" (так называемый закон Яровой) и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" и в ходе исполнения перечня поручений президента РФ по вопросам отдельных мер государственного регулирования в сфере противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Как отмечается в проекте, запрет на допуск товаров и (или) услуг, при которых могут использоваться СХД, произведенных за рубежом, направлен на защиту отечественного рынка, развитие национальной экономики и поддержку российских товаропроизводителей, в том числе при реализации национальных проектов. "В рамках членства в ВТО у РФ отсутствуют обязательства в отношении государственных закупок. В связи с этим в данной области регулирования сосредоточен потенциал для создания и развития производства устройств хранения данных на территории РФ путем установления запретов допуска иностранной продукции", - говорится в документе.

Так, подчеркивается в проекте постановления, рынок СХД в РФ уже сформирован и представлен российскими производителями вычислительной техники, "что позволит обеспечить соответствующее качество и необходимые объемы поставок для государственных и муниципальных нужд".

Кроме того, уточняют в Минпромторге, реализация проекта не повлечет расходов, покрываемых за счет средств бюджетной системы, не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.