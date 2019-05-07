"Ъ": российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в дождь и снег

МОСКВА, 7 мая./ТАСС/. Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса по заказу Росавторода разработал проект нового ГОСТа укладки асфальта, по которому работы можно будет проводить в мороз, снег и дождь. Исключение составляет сочетание резкого ветра c минусовой температурой, а также ливни. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, стоимость контракта по созданию нового ГОСТа "Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях" составила 8,9 млн рублей.

Согласно действующему сейчас своду правил 2012 года, дороги разрешено ремонтировать в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже 5 градусов, осенью - при температуре не ниже 10. Однако применение этих стандартов "нелегитимно" и "выпадает из правового поля", пояснили изданию в Росавтодоре.

Неблагоприятными погодными условиями по новому стандарту будет считаться температура от +5 до -10 градусов весной и летом, от +10 до -10 градусов осенью и зимой.

Первая редакция ГОСТа уже проходит общественное обсуждение, окончательная версия будет готова в ноябре.

По мнению депутата Госдумы Александра Васильева, проект нового ГОСТа продвигается в интересах регионов, которые не успевают отремонтировать дороги в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Как ранее сообщал ТАСС, минтранс РФ торопит власти некоторых регионов с заключением контрактов на выполнение дорожных работ в рамках дорожного нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам министра, количество контрактов, заключенных перед дорожным сезоном, не превышает 40%