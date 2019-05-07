Счетная палата сообщила о росте объемов российского рынка медизделий

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Объем российского рынка медицинских изделий с 2014 по 2018 год вырос практически в полтора раза и достиг 280,9 млрд рублей. Также за четыре года увеличилась с 20,9% до 24,3% доля отечественной медпродукции в госзакупках, сообщила во вторник пресс-служба Счетной палаты (СП) РФ.

Счетная палата провела аудит в Министерстве промышленности и торговли России, которое отвечает за исполнение госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности".

"Российский рынок медицинских изделий за четыре года вырос практически в полтора раза, по итогам 2018 года его объем составил 280,9 млрд рублей. Одновременно увеличилась и доля отечественных медизделий в госзакупках: с 20,9% в 2014 году до 24,3% в 2018 году. <...> Расходы бюджета на поддержку медицинской промышленности в 2014-2018 годы превысили 21 млрд рублей. Еще свыше 2,8 млрд рублей направил Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе аудита СП РФ выявила ряд недостатков. Так, из-за длительных сроков регистрации еще не получены удостоверения на разработанные изделия по 75 контрактам, завершенным в 2017 году. Палата рекомендовала Минздраву усилить контроль над регистрацией медизделий, а Минпромторгу - провести мониторинг научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и обеспечить серийное производство разработанных изделий. "Для решения вопроса Минпромторгом совместно с Минздравом создана межведомственная рабочая группа", - приводит пресс-служба слова аудитора Сергея Агапцова.

Как сообщила замглавы Минздрава Наталья Хорова, для реализации поручений президента РФ Владимира Путина, касающихся мер по введению ускоренной процедуры регистрации высокотехнологичных медизделий министерством подготовлен законопроект, "который устанавливает полномочия правительства, утверждаются критерии и порядок определения медизделий, отнесенных к высокотехнологичным медицинским изделиям, а также определение процедуры ускоренной регистрации".

Аудиторы также указали на низкую дисциплину производителей. Только треть из почти 3 тыс. компаний предоставили Минпромторгу отчеты о выпуске и реализации продукции, добавил Агапцов.