Юнкер: торговые проблемы между США и Китаем ослабят инвестиционный климат во всем мире

БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Нерешенные проблемы в сфере торговли между США и Китаем могут ослабить инвестиционный климат по всему миру. Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Что касается торговых отношений с Китаем, а ЕС это касается, у меня есть ощущение, что большая часть торговых проблем в мире должны рассматриваться в контексте этой напряженности между США и КНР. Если у инвесторов не будет ощущения, что проблемы могут быть решены в скором времени, инвестиционный климат по обе стороны океана и в мире ослабевает", - сказал он.

Юнкер подчеркнул, что ЕС находится в постоянном контакте с Вашингтоном относительно торговых вопросов. "Ничто не изменилось со времени моего визита в США в июле [2018 года]. Мы находимся почти в ежедневном контакте с Белым домом. Думаю, мы можем доверять [президенту США Дональду] Трампу в том, что касается торговых отношений с ЕС", - добавил он.

В понедельник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и Вашингтон намерен повысить пошлины на китайские товары 10 мая.

В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". В то же время, как утверждает британская газета Financial Times, Трамп уже смягчил позицию на переговорах с КНР ради заключения торговой сделки, исключив из повестки вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа со стороны Пекина.