Прокуратура в Германии наложила на Porsche штраф в €535 млн из-за дизельного скандала

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Прокуратура Штутгарта наложила на автоконцерн Porsche штраф в размере €535 млн в связи с так называемым дизельным скандалом. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении ведомства.

В прокуратуре считают, что дочернее предприятие Volkswagen допустило халатность в соблюдении обязанностей по надзору за развитием своих автомобилей.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями, прежде всего, вокруг дизельных машин Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.