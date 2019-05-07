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Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,5%

В осеннем прогнозе уровень роста ВВП России в 2019 году прогнозировался в 1,6%

БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия несколько снизила прогноз темпов роста экономики во всем мире, включая Россию, в своем весеннем экономическом прогнозе, опубликованном во вторник.

"Уровень роста экономики РФ в 2019 году составит 1,5%", - говорится в документе. В осеннем прогнозе ЕК уровень роста ВВП России в 2019 году прогнозировался в 1,6%.

Аналогично ЕК снизила прогнозы роста экономики в ЕС и зоне евро. Экономика еврозоны в 2019 году вырастет на 1,2% (по сравнению с 1,9% в осеннем прогнозе), в 2020 году этот показатель составит 1,5% (1,7% в осеннем прогнозе). По 27 государствам ЕС (без Великобритании) прогноз составит соответственно 1,4% в 2019 году (2% в осеннем прогнозе) и 1,7% в 2020 году (1,9% в осеннем прогнозе).

"Ослабление роста экономики стало неприятным сюрпризом для всех нас, ключевым элементом которого стало снижение объемов мировой торговли", - заявил еврокомиссар по экономическими финансовым вопросам Пьер Московиси, представляя весенний прогноз на пресс-конференции в Брюсселе.

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