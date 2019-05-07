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Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" на "Северный поток - 2"

В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения документа
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© Томас Ойгстер/Пресс-служба компании Nord Stream 2/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу "Нафтогаза" на "Северный поток - 2" и подготовит ответ после ее тщательного изучения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Еврокомиссии.

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"ЕК получила послание "Нафтогаза". Мы направим ответ после его тщательного изучения, - отметили в Еврокомиссии. - Тема транзита газа должна стать основной на следующей трехсторонней министерской встрече [России, ЕС и Украины] по газу, которую Еврокомиссия намерена провести до периода летних каникул (то есть до середины июля - прим. ТАСС)"

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в понедельник, что его компания подала жалобу в Европейскую комиссию на якобы антиконкурентные действия "Газпрома" на рынке газа. По его словам, в этой жалобе "Нафтогаз" утверждает, что благодаря "Северному потоку - 2", блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию. По мнению Витренко, удовлетворение данной жалобы позволит "сохранить для Украины доходы от транзита газа", а также снизить стоимость его импорта.

Еврокомиссия в прошлом году завершила антимонопольное расследование против "Газпрома" без вынесения каких-либо штрафов в обмен на согласие российской компании модифицировать свои бизнес-практики в Европе.

 

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