Уличный скалодром высотой с 6-этажный дом построят в Архангельской области до 2019 года

АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. /ТАСС/. Уличный скалодром высотой 20 метров построят в Северодвинске Архангельской области до конца 2019 года по региональному проекту "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография", стоимость объекта составляет около 30 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального агентства по спорту.

"Уличный скалодром в Северодвинске высотой 20 метров - это выше 6-этажного дома - будет первым таким сооружением на Северо-Западе. Это не типовой проект, до этого в СЗФО таких скалодромов не строили. Сметная стоимость строительства скалодрома в Северодвинске превышает 30 миллионов рублей. Федеральная субсидия составит более 28 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.

Инициатором проекта был мастер спорта России, двукратный чемпион страны по альпинизму Михаил Ишутин, погибший в горах в августе 2015 года. "Благодаря Ишутину альпинизм и скалолазание стали активно развиваться в Архангельской области, - отметила собеседница агентства. - На сегодняшний день спортсмены региона продолжают его традиции, успешно выступая на чемпионате России по альпинизму".

Новый скалодром будет обеспечен эталонными трассами, благодаря которым спортсмены смогут тренироваться в лазании на скорость и трудность. Объект будет построен в соответствии с требованиями Международной федерации скалолазания, а значит, здесь будет возможно проведение соревнований высокого ранга.

Периметр скалодрома составит 18 метров, максимальное нависание превысит 12 метров. Нависание даст возможность спортсменам тренироваться на сложной поверхности с отрицательным уклоном. Проектом предусмотрено обустройство страховочных зон и наружного освещения.

В Архангельской области сейчас есть только закрытые скалодромы: в Архангельске, Северодвинске и Котласе. Самый большой расположен в Новодвинске, его высота около 10 метров.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.