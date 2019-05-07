Власти Татарстана заявили, что гибель озимых не приведет к повышению цен на хлеб в регионе

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана не ожидают повышения цен на хлеб в республике, несмотря на гибель 150 тыс. гектаров озимых культур. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

"До нового урожая какой-либо причины повышения цен на хлеб я не вижу. <…> По погибшей площади - они ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают на данном этапе", - сказал Ахметов.

По его словам, цена на хлеб лишь на 20% формируется из стоимости муки.

Более 150 тыс. гектаров озимых погибло в Татарстане из-за непогоды, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей. Серьезно пострадали более половины площадей озимых культур.

Как отметил министр, к истощению растений привел высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега. Состояние озимых также ухудшил мороз 13-15 апреля - до минус 18 градусов.