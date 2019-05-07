Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики США в 2019 году с 2,6% до 2,4%

БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия пересмотрела с понижением прогноз роста экономики США на 2019 год. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Брюсселе весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

"В 2019 году реальный рост ВВП США составит 2,4%, чему будет способствовать сильный рынок труда, фискальная поддержка экономики и благоприятные условия доступа к капиталам. В 2020 году рост замедлится до 2% по мере сокращения фискального стимулирования экономики", - говорится в документе.

Осенью Еврокомиссия прогнозировала рост в США на уровне 2,6% в 2019 году и 2% в 2020 году. В целом, Еврокомиссия пересмотрела с понижением уровень роста в 2019 году во всем мире, включая страны ЕС и Россию.

Согласно новому прогнозу, уровень безработицы в США составит к 2020 году 3,7%, что несколько выше данных осеннего прогноза - 3,5%.